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В киевских школах планируют возобновить офлайн-обучение: в КГГА сообщили, какая ситуация с укрытиями

14:13, 17 августа 2023
В этом году запланировано обустройство укрытий дополнительно в 437 учебных заведениях.
В киевских школах планируют возобновить офлайн-обучение: в КГГА сообщили, какая ситуация с укрытиями

Власти в Киеве работают над возобновлением офлайн-обучения в школах. Сейчас идет работа по увеличению количества укрытий в учебных заведениях. Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, сообщается на сайте КГГА.

По его словам, на данный работы продолжаются в 437 заведениях.

«Главным и неизменным приоритетом городских властей остается безопасность участников образовательного процесса. Город продолжает подготовку к новому учебному году. Специальные комиссии проводят мониторинг укрытий и помещений всех учебных заведений о возможности их использования в качестве простейших укрытий. Соответственно составляют акты оценки объектов.

С целью улучшения условий пребывания участников образовательного процесса, а также увеличения количества мест в простейших укрытиях в 2023 году выполняются работы в 437 учебных заведениях. Нам важно возобновить офлайн-обучение в киевских школах, поэтому городские власти продолжают увеличивать количество укрытий, чтобы уберечь детей и учителей», – подчеркнул Мондриевский.

Также он добавил, что на создание безопасного образовательного пространства в соответствии с городской программой «Безопасная образовательная среда» выделено более полумиллиарда гривен.

Сообщается, что дополнительно предусмотрены средства на капитальный ремонт укрытий в заведениях общего среднего образования в сумме 116 млн грн. А именно: за счет государственной субвенции – 81 млн. грн. и местного бюджета – 35 млн. грн. В итоге в простейших укрытиях школ улучшат условия пребывания участников образовательного процесса, а также увеличат количество мест.

Напомним, что с 1 сентября в школах Украины будут действовать три формата обучения.

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