Денис Шмыгаль сообщил, что 68% образовательных учреждений имеют укрытие разного типа.

Фото: КМУ

С 1 сентября в школах Украины будут действовать три формата обучения. Выбирать формат будут в зависимости от ситуации безопасности. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что обязательно должны быть надежные укрытия в подвалах, наземные конструкции рядом со школой или детсадом, подземные монолитные укрытия с высоким уровнем защиты.

«Сейчас 68% образовательных учреждений имеют укрытие разного типа. Это позволяет разместить там 4,7 млн учащихся и учителей. Но этого недостаточно. Местные власти должны действовать активнее. Деньги на укрытие правительство выделило еще в апреле – 1,5 млрд гривен», – отметил Шмыгаль.

По словам главы правительства, наибольшая потребность в укрытиях в Харьковской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Одесской областях, поскольку регионы в зоне риска из-за российских обстрелов, и работы там нужно завершать как можно быстрее.

В 2023 году планируется обустроить почти 1,5 тыс. укрытий, всего их нужно построить 5,4 тыс. Он подчеркнул, что все укрытия должны соответствовать критериям надежности, безбарьерности и энергоэффективности.

«Со стороны ОВА должен быть регулярный мониторинг ситуации безопасности в общинах. В зависимости от уровня угроз будут принимать решение о формате обучения: очный, онлайн или смешанный», — отметил глава правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что там, где есть угроза жизни или здоровью детей, офлайн, то есть очного обучения не будет: «Местная власть лучше понимает ситуацию у себя в общинах, а потому окончательные решения о формате обучения будут принимать именно на местах».

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