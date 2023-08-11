Кабмин поддержал постановление об электронных доверительных услугах

Это поможет привести законодательство Украины в сфере электронных доверительных услуг в соответствие с законодательством Евросоюза.

В пятницу, 11 августа, Кабинет министров принял постановление, утверждающее требования к Доверительному списку. Это поможет привести законодательство Украины в сфере электронных доверительных услуг в соответствие с законодательством Евросоюза. Об этом сообщает КМУ.

Доверительный список — это перечень квалифицированных предоставлятелей электронных доверительных услуг и информации о предоставляемых ими сервисах. Список работает с 2018 года и является основой системы квалифицированных электронных доверительных услуг.

Благодаря принятому постановлению е-доверительные услуги в Украине будут отвечать европейским и международным стандартам. Как следствие будут технически совместимыми между собой и Европейским доверительным списком предоставлятелей е-доверительных услуг.

«Это означает, что в будущем пользователи е-доверительных услуг смогут полноценно использовать украинские подписи в ЕС. Это значительно упростит электронное взаимодействие с европейскими партнерами, в частности, при ведении бизнеса», — отметили в Правительстве.

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