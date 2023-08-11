Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Адвокатом, который лично рассказал судье, что думает о ее решении, займется КДКА

Адвокат намекнул, что судью могут даже вывезти в Бахмут.

В Реестр коррупционеров будут включать не всех нарушителей, а НАПК получит право заниматься нормотворчеством в сфере админправонарушений

Верховная Рада одобрила изменения в ответственности чиновников за просрочку представления электронной декларации.

Депутаты предлагают ограничить зарплаты и другое денежное довольствие должностных лиц суммой в 100 тысяч грн

Зарплату и денежное довольствие из бюджета, а также зарплату руководителям госпредприятий предлагается ограничить размером в 100 тысяч грн.

Порядок, условия и размеры доплат военным, полиции и спасателям должны согласовать Минфин и Минэкономики, – постановление Кабмина

До изменений было предусмотрено, что руководители соответствующих министерств и государственных органов самостоятельно определяют порядок и условия выплаты дополнительного вознаграждения и единовременного пособия.

Рада приняла закон о цифровом контенте и цифровых услугах: какая ответственность за нарушение прав потребителей

В Украине усовершенствуют механизм применения административно-хозяйственных санкций к субъектам хозяйствования за нарушение требований нового закона о цифровом контенте и цифровых услугах.

  1. В мире

Продал «убитую» Tesla в США на металлолом, а она «возродилась» в Украине: подробности

15:45, 11 августа 2023
В Украине появился в сети автомобиль Tesla, который бывший владелец сдал на свалку в США после аварии.
Продал «убитую» Tesla в США на металлолом, а она «возродилась» в Украине: подробности
Источник фото: Tesla Model X
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В конце 2022 года исполнительный редактор CNBC Джей Яроу продал свою Tesla Model X местной свалке на запчасти. На тот момент автомобиль был признанным непригодным к восстановлению после аварии. Однако автомобиль неожиданно появился в сети на юге Украины, а новые владельцы получили доступ к аккаунтам, телефонной книжке и другим данным бывшего владельца, – сообщает CNBC.

Таким образом, Tesla Model X, проданная на металлолом в США в конце прошлого года, неожиданно вернулась в сеть и начала присылать сообщения на телефон своего бывшего владельца, через несколько месяцев после этого.

Владелец обнаружил через приложение Tesla, что автомобиль или его компьютер внезапно появился в сети в южном регионе Украины. Он также отметил, что новые владельцы в Украине использовали его все еще подключенное приложение Spotify для прослушивания плейлистов радио Дрейка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду