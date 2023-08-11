Продал «убитую» Tesla в США на металлолом, а она «возродилась» в Украине: подробности

В Украине появился в сети автомобиль Tesla, который бывший владелец сдал на свалку в США после аварии.

Источник фото: Tesla Model X

В конце 2022 года исполнительный редактор CNBC Джей Яроу продал свою Tesla Model X местной свалке на запчасти. На тот момент автомобиль был признанным непригодным к восстановлению после аварии. Однако автомобиль неожиданно появился в сети на юге Украины, а новые владельцы получили доступ к аккаунтам, телефонной книжке и другим данным бывшего владельца, – сообщает CNBC.

Таким образом, Tesla Model X, проданная на металлолом в США в конце прошлого года, неожиданно вернулась в сеть и начала присылать сообщения на телефон своего бывшего владельца, через несколько месяцев после этого.

Владелец обнаружил через приложение Tesla, что автомобиль или его компьютер внезапно появился в сети в южном регионе Украины. Он также отметил, что новые владельцы в Украине использовали его все еще подключенное приложение Spotify для прослушивания плейлистов радио Дрейка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.