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Продав «вбиту» Tesla в США на металобрухт, а вона «відродилася» в Україні: подробиці

15:45, 11 серпня 2023
В Україні з'явився в мережі автомобіль Tesla, який колишній власник здав на сміттєзвалище в США після аварії.
Продав «вбиту» Tesla в США на металобрухт, а вона «відродилася» в Україні: подробиці
Джерело фото: Tesla Model X
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Вкінці 2022 року виконавчий редактор CNBC Джей Яроу продав свою Tesla Model X місцевому сміттєзвалищу на запчастини. На той момент автомобіль був визнаним непридатним до відновлення після аварії. Однак автомобіль несподівано з’явився в мережі на півдні України, а нові власники отримали доступ до акаунтів, телефонної книжки та інших даних колишнього власника, – повідомляє CNBC.

Так, Tesla Model X, продана на металобрухт в США наприкінці минулого року, несподівано повернулася в мережу і почала надсилати повідомлення на телефон свого колишнього власника, через кілька місяців після цього.

Власник виявив через додаток Tesla, що автомобіль або його комп'ютер раптово з'явився в мережі в південному регіоні України. Він також зазначив, що нові власники в Україні використовували його все ще підключений додаток Spotify для прослуховування плейлистів радіо Дрейка.

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