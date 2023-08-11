В Украине запускают пилотный проект «е-Архив»: отцифруют документы госорганов

Проект планируют расширить на все органы власти, а затем и на другие организации.

Фото: Министерство цифровой трансформации

Министерство цифровой трансформации и Государственная архивная служба Украины объявили о пилотном проекте "е-Архив". Все документы государственных органов власти отцифруют и будут хранить в электронных архивах. Об этом сообщает Минцифры.

"Совместно с Министерством юстиции и Государственной архивной службой Украины презентовали пилот проекта "е-Архив". Теперь документы государственных органов власти будут храниться в электронных архивах", - говорится в сообщении.

Это в корне изменит работу государственных архивов и доступ граждан к соответствующим услугам. А именно:

Архивную информацию оцифруют и внесут в систему документооборота. Государственным данным больше не будут угрожать жизненные обстоятельства. Это особенно важно во время войны. Поскольку враг пытается уничтожать ценные для украинцев бумаги. Если информация будет оцифрована, это станет невозможным.

Никаких поездок по государственным архивам - чтобы получить доступ, надо только зайти на сайт. Никаких кип бумаги и потерянных папок. Несколько кликов - и сотрудники Минюста нашли необходимую для вас информацию.

На первом этапе пилотного проекта были сформированы и переданы отдельные электронные документы Министерства юстиции на хранение в архив Минюста и Центральный государственный аудиовизуальный и электронный архив.

В дальнейшем проект будет масштабирован на все органы власти, а затем - и на другие организации.

Пилотный проект был реализован Министерством юстиции Украины совместно с Государственной архивной службой, Министерством цифровой трансформации Украины, проектом ЕС Pravo-Justice и другими партнерами.