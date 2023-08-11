В «Слуге народа» решили разобраться, почему член ЦИК 1,5 года живет в США и получает зарплату из бюджета

Депутаты решили, что пора вызвать главу ЦИК, потому что оказалось, что один из членов Центральной избирательной комиссии Юрий Буглак полтора года находится в США, но получает зарплату из Государственного бюджета.

В «Слуге народа» решили разобраться в причинах, по которым член Центральной избирательной комиссии Юрий Буглак находится полтора года в США и получает зарплату. Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти, нардеп Виталий Безгин.

«Комитет вызывает главу ЦИК на ближайшее заседание для предоставления разъяснения относительно члена ЦИК Юрия Буглака (в настоящее время оформляется соответствующее письмо).

А этому деятелю, что уже 1.5 года находится в США и при этом получает не только зарплату из государственного бюджета, но еще и какие-то оздоровительные, наверное, в Майами оздоровляться без средств украинских налогоплательщиков трудно, могу посоветовать только одно: найти остатки достоинства и немедленно написать заявление!» – отметил Виталий Безгин.

Напомним, по информации Схем, член Центральной избирательной комиссии Юрий Буглак выехал из Украины за 12 дней до полномасштабного вторжения и с тех пор не возвращался. Он живет с семьей в американском штате Флорида вблизи Майами. Как выяснили журналисты, в течение всего 2022 года Буглак получал зарплату и другие выплаты – суммарно ему насчитали полтора миллиона гривен, в том числе материальную помощь из госбюджета «для решения социально-бытовых вопросов». С весны 2023 член ЦИК взял декретный отпуск с сохранением должности.

Автор: Наталья Мамченко

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