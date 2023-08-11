У «Слузі народу» вирішили розібратися, чому член ЦВК 1,5 роки живе у США і отримує зарплату з бюджету

Депутати вирішили, що час викликати голову ЦВК, бо виявилося, що один з членів Центральної виборчої комісії Юрій Буглак півтора роки перебуває в США, але отримує зарплату з Державного бюджету.

У «Слузі народу» вирішили розібратися у причинах, чому член Центральної виборчої комісії Юрій Буглак перебуває півтора роки у США та отримує зарплату. Про це повідомив член Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, нардеп Віталій Безгін.

«Комітет викликає голову ЦВК на найближче засідання для надання роз'яснення щодо члена ЦВК Юрія Буглака (наразі оформлюється відповідний лист).

А цьому діячу, що вже 1.5 роки перебуває в США і при цьому отримує не тільки зарплату з державного бюджету, але ще й якісь там оздоровчі, напевно, в Майамі оздоровлюватись без коштів українських платників податків важко, можу порадити тільки одне: знайти залишки гідності та негайно написати заяву!» - зазначив Віталій Безгін.

Нагадаємо, за інформацією «Схем», член Центральної виборчої комісії Юрій Буглак виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення і з того часу не повертався. Він живе з родиною в американському штаті Флорида поблизу Маямі. Як з’ясували журналісти, протягом усього 2022 року Буглак отримував зарплату та інші виплати – сумарно йому нарахували півтора мільйона гривень, в тому числі матеріальну допомогу з держбюджету «для вирішення соціально-побутових питань». З весни 2023 року член ЦВК взяв декретну відпустку зі збереженням посади.

Автор: Наталя Мамченко

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