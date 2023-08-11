Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
«Протидію корупційним правопорушенням активізовано на всіх рівнях і в усіх регіонах», - Генпрокурор Андрій Костін

Генпрокурор Андрій Костін зауважив, що наразі особливо масштабного значення набуває боротьба з внутрішнім ворогом – корупцією.

У Реєстрі – поки нуль: що буде далі з законом про олігархів

Так чи інакше, але вимога про антиолігархічні заходи залишається у переліку умов для переговорів про вступ до ЄС, і йдеться не про Реєстр олігархів.

У «Слузі народу» вирішили розібратися, чому член ЦВК 1,5 роки живе у США і отримує зарплату з бюджету

Депутати вирішили, що час викликати голову ЦВК, бо виявилося, що один з членів Центральної виборчої комісії Юрій Буглак півтора роки перебуває в США, але отримує зарплату з Державного бюджету.

«Система ВЛК працює негідно та аморально», — Володимир Зеленський анонсував засідання РНБО

Володимир Зеленський анонсував засідання РНБО щодо військово-лікарських комісій.

Рада ухвалила закон про цифровий контент та цифрові послуги: яка відповідальність за порушення прав споживачів

В Україні удосконалять механізму застосування адміністративно-господарських санкцій до суб'єктів господарювання за порушення вимог нового закону про цифровий контент та цифрові послуги.

  1. Публікації
  2. / В Україні

У «Слузі народу» вирішили розібратися, чому член ЦВК 1,5 роки живе у США і отримує зарплату з бюджету

15:21, 11 серпня 2023
Депутати вирішили, що час викликати голову ЦВК, бо виявилося, що один з членів Центральної виборчої комісії Юрій Буглак півтора роки перебуває в США, але отримує зарплату з Державного бюджету.
У «Слузі народу» вирішили розібратися, чому член ЦВК 1,5 роки живе у США і отримує зарплату з бюджету
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У «Слузі народу» вирішили розібратися у причинах, чому член Центральної виборчої комісії Юрій Буглак перебуває півтора роки у США та отримує зарплату. Про це повідомив член Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, нардеп Віталій Безгін.

«Комітет викликає голову ЦВК на найближче засідання для надання роз'яснення щодо члена ЦВК Юрія Буглака (наразі оформлюється відповідний лист).

А цьому діячу, що вже 1.5 роки перебуває в США і при цьому отримує не тільки зарплату з державного бюджету, але ще й якісь там оздоровчі, напевно, в Майамі оздоровлюватись без коштів українських платників податків важко, можу порадити тільки одне: знайти залишки гідності та негайно написати заяву!» - зазначив Віталій Безгін.

Нагадаємо, за інформацією «Схем», член Центральної виборчої комісії Юрій Буглак виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення і з того часу не повертався. Він живе з родиною в американському штаті Флорида поблизу Маямі. Як з’ясували журналісти, протягом усього 2022 року Буглак отримував зарплату та інші виплати – сумарно йому нарахували півтора мільйона гривень, в тому числі матеріальну допомогу з держбюджету «для вирішення соціально-побутових питань». З весни 2023 року член ЦВК взяв декретну відпустку зі збереженням посади.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду