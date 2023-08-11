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«Перевзулася» і очолила окупаційній суд: ДБР повідомило про підозру судді з Луганська

15:16, 11 серпня 2023
ДБР завершило розслідування щодо двох колишніх правоохоронниць з Харківщини та повідомило про підозру судді з Луганська.
«Перевзулася» і очолила окупаційній суд: ДБР повідомило про підозру судді з Луганська
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ДБР завершило досудове розслідування щодо двох колишніх правоохоронниць з Харківщини. Також про підозру повідомлено одній працівниці правоохоронного органу та судді з Луганської області, – повідомили в ДБР.

ДБР повідомило про підозру судді Краснодонського міськрайонного суду Луганської області, яка у 2014 році перейшла на сторону окупантів та у 2015 році очолила окупаційній суд.

Фігурантка приймала так звані «нормативні акти», які сприяють становленню «судової системи» у псевдореспубліці, у пропагандистських ЗМІ публічно заявляє про «легітимність» функціонування так званої «влади лнр» та результати роботи фейкового суду.

Суддя підозрюється у публічних закликах до повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність, та у державній зраді. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Крім того, рацівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишньої працівниці правоохоронного органу з селища Великий Бурлук Куп’янського району. Під час захоплення регіону військами рф жінка пішла на службу до загарбників у так званій «народній міліції».

Колишня правоохоронниця вимагала у місцевих мешканців, аби їхні діти ходили до школи та вчилися за російською програмою. Тим, хто не погоджувався, обіцяла забрати дітей і примусово відправити до Бєлгорода.

Також вона змушувала місцевих підприємців ставати на облік в окупаційній податковій інспекції та сплачувати податки в казну загарбників. Під час звільнення селища колаборантка втекла за військовими рф.

Вона заочно обвинувачується у добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Ще одна поплічниця, колишня працівниця правоохоронного органу Куп’янського району Харківщини, очолила відділ кадрів окупаційній міліції та займалася оформленням документів від інших зрадників, які хотіли влаштуватися на службу до окупантів, проводила співбесіди, організовувала вивчення законодавства рф.

Зарплатня у зрадниці становила 70 тисяч російських рублів на місяць. Незадовго до звільнення району вона оформила для себе паспорт громадянина рф та втекла разом із загарбниками.

Колишня правоохоронниця заочно підозрюється в державній зраді. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

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