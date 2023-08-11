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«Переобулась» и возглавила оккупационный суд: ГБР сообщило о подозрении судье из Луганска

15:16, 11 августа 2023
ГБР завершило расследование в отношении двух бывших правоохранительниц из Харьковщины и сообщило о подозрении судье из Луганска.
«Переобулась» и возглавила оккупационный суд: ГБР сообщило о подозрении судье из Луганска
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ГБР завершило досудебное расследование в отношении двух бывших правоохранительниц из Харьковской области. Также о подозрении сообщено одной работнице правоохранительного органа и судье из Луганской области, – сообщили в ГБР.

ГБР сообщило о подозрении судье Краснодонского горрайонного суда Луганской области, которая в 2014 году перешла на сторону оккупантов и в 2015 году возглавила оккупационный суд.

Фигурантка принимала так называемые «нормативные акты», которые способствуют становлению «судебной системы» в псевдореспублике, в пропагандистских СМИ публично заявляет о "легитимности" функционирования так называемой «власти лнр» и результаты работы фейкового суда.

Судья подозревается в публичных призывах к свержению конституционного строя и захвата государственной власти, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность, и в государственной измене. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшей сотрудницы правоохранительного органа из поселка Великий Бурлук Купянского района. Во время захвата региона войсками РФ женщина пошла на службу к захватчикам в так называемой «народной милиции».

Бывшая правоохранительница требовала у местных жителей, чтобы их дети ходили в школу и учились по русской программе. Тем, кто не соглашался, обещала забрать детей и принудительно отправить в Белгород.

Также она заставляла местных предпринимателей становиться на учет в оккупационной налоговой инспекции и платить налоги в казну захватчиков. Во время освобождения поселка коллаборационистка сбежала за военными РФ.

Она заочно обвиняется в добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории. Ей грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Еще одна соратница, бывшая работница правоохранительного органа Купянского района Харьковщины, возглавила отдел кадров оккупационной милиции и занималась оформлением документов от других предателей, которые хотели устроиться на службу к оккупантам, проводила собеседования, организовывала изучение законодательства рф.

Зарплата у предательницы составляла 70 тысяч российских рублей в месяц. Незадолго до освобождения района она оформила для себя паспорт гражданина рф и сбежала вместе с захватчиками.

Бывшая правоохранительница заочно подозревается в государственной измене. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

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