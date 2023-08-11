Кабмін підтримав постанову про електронні довірчі послуги

Це допоможе привести законодавство України у сфері електронних довірчих послуг у відповідність до законодавства Євросоюзу.

У п’ятницю, 11 серпня, Кабінет міністрів прийняв постанову, яка затверджує вимоги до Довірчого списку. Це допоможе привести законодавство України у сфері електронних довірчих послуг у відповідність до законодавства Євросоюзу. Про це повідомляє КМУ.

Довірчий список — це перелік кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та інформації про сервіси, які вони надають. Список функціонує з 2018 року та є основою системи кваліфікованих електронних довірчих послуг.

Завдяки ухваленій постанові е-довірчі послуги в Україні відповідатимуть європейським і міжнародним стандартам. Як наслідок — будуть технічно сумісними між собою та Європейським довірчим списком надавачів е-довірчих послуг.

«Це означає, що в майбутньому користувачі е-довірчих послуг зможуть повноцінно використовувати українські електронні підписи в ЄС. Це значно спростить електронну взаємодію з європейськими партнерами, зокрема при веденні бізнесу», — зазначили в Уряді.

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