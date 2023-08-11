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  1. В Україні

З 1 вересня в школах України будуть діяти три формати навчання

15:38, 11 серпня 2023
Денис Шмигаль повідомив, що 68% освітніх закладів мають укриття різного типу.
З 1 вересня в школах України будуть діяти три формати навчання
Фото: КМУ
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З 1 вересня в школах України діятимуть три формати навчання. Обирати формат будуть залежно від безпекової ситуації. На цьому наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він наголосив на обов’язковій наявності надійних укриттів у підвалах, наземних конструкцій поруч зі школою чи дитсадком, підземних монолітних укриттів із високим рівнем захисту.

«Наразі 68% освітніх закладів мають укриття різного типу. Це дозволяє розмістити там 4,7 млн учнів та вчителів. Але цього недостатньо. Місцева влада повинна діяти активніше. Гроші на укриття уряд виділив ще в квітні – 1,5 млрд гривень», — відзначив Шмигаль. 

За словами глави уряду, найбільша потреба в укриттях у Харківській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Одеській областях, оскільки регіони в зоні ризику через російські обстріли, і роботи там потрібно завершувати якнайшвидше.

У 2023 році планується облаштувати майже 1,5 тис. укриттів, загалом їх треба збудувати 5,4 тис. Він наголосив, що всі укриття мають відповідати критеріям надійності, безбар’єрності та енергоефективності.

«З боку ОВА має бути регулярний моніторинг безпекової ситуації в громадах. Залежно від рівня загроз ухвалюватимуть рішення про формат навчання: очний, онлайн чи змішаний», — зазначив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр підкреслив, що там, де є загроза життю чи здоров’ю дітей, офлайн, тобто очного, навчання не буде: «Місцева влада найкраще розуміє ситуацію у себе в громадах, а тому остаточні рішення про формат навчання будуть ухвалювати саме на місцях».

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