Право на назначение и выплату единовременной денежной помощи военнослужащим при увольнении: позиция КАС ВС

ВС сформировал правовую позицию согласно которой понятие «календарная выслуга лет» применяется не для обозначения необходимой для назначения помощи выслуги лет, а для определения размера денежной помощи: «в размере 25/50 процентов месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы».

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В КАС ВС высказали позицию по выплате единовременной денежной помощи в размере 25% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год военной службы. Об этом сообщили в Пятом апелляционном административном суде.

Відповідно до частини другої статті 15 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20 грудня 1991 року № 2011-XII, військовослужбовцям при звільненні з військової служби за власним бажанням, через сімейні обставини, або інші поважні причини, перелік яких визначається КМУ, які мають вислугу 10 років і більше виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

Аналогічні приписи містяться у пункті 10 постанови КМУ від 17 липня 1992 року № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей».

Аналіз наведених законодавчих приписів дає підстави для висновку, що право на виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 25% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби набувають військовослужбовці, крім військовослужбовців строкової військової служби, при звільненні зі служби за власним бажанням, через сімейні обставини, або інші поважні причини перелік, яких визначається КМУ, які мають вислугу 10 років і більше.

ВC сформував правову позицію згідно якої поняття «календарна вислуга років» застосовується не для позначення необхідної для призначення допомоги вислуги років, а для визначення розміру грошової допомоги: «в розмірі 25/50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби».

При цьому, умовою набуття права на призначення та виплату одноразової грошової допомоги відповідно до частини другої статті 15 «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» є наявність «вислуги 10 років і більше».

Таким чином, в частині другій статті 15 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» відсутня пряма вказівка на те, що право на призначення та виплату одноразової грошової допомоги виникає саме за наявності 10 і більше календарних років вислуги.

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