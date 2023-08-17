Выключение сервиса авторизации id.court.gov.ua никак не влияет на авторизацию и работу Электронного суда

Авторизироваться в Электронном суде можно через веб-портал Дія.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Государственном предприятии «Центр судебных сервисов» сообщили, что в связи с наличием многочисленных жалоб на технические сбои, возникающие в процессе авторизации с помощью встроенного метода авторизации, было принято решение о временной приостановки действия этого метода авторизации (через https://id.court.gov.ua/).

«Просим прощения за временные неудобства в работе сервиса авторизации на веб-странице https://id.court.gov.ua/ интерфейса Электронного суда. В связи с наличием многочисленных жалоб на технические сбои, возникающие во время процесса авторизации с помощью встроенного метода авторизации, Предприятие приняло решение о временном приостановлении действия этого метода авторизации, для дальнейшей его доработки командой Электронного суда», - говорится в сообщении.

Авторизироваться для доступа к сервису электронного суда можно с помощью id.gov.ua (сервиса электронной идентификации пользователей).

Фактически это означает авторизацию через общий портал Минцифры – Дія, где доступны различные виды личных ключей.

«Для этого вам необходимо нажать соответствующую кнопку с надписью «Авторизироваться с Id.gov.ua» на веб-странице сайта», - пояснили в предприятии.

Фактически это никак не влияет на работу электронного суда.

Также следует отметить, что и раньше эти два метода авторизации работали параллельно. Более того, собственный сервис авторизации https://id.court.gov.ua/ не работал почти год, и его включили только недавно по просьбе определенных пользователей, которые не хотели авторизоваться через Дію.

Автор: Наталья Мамченко

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