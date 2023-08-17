Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Выключение сервиса авторизации id.court.gov.ua никак не влияет на авторизацию и работу Электронного суда

Авторизироваться в Электронном суде можно через веб-портал Дія.

Подождут еще: Совет судей решил, что вопрос судьбы судей высших спецсудов и ВСУ рассматривать не стоит

Прошло уже 6 лет, решение КСУ и ЕСПЧ, однако ни в парламенте, ни в ССУ не спешат решить судьбу судей Верховного Суда Украины и высших спецсудов.

Судья Верховного Суда Лилия Катеринчук уволилась в отставку

Отставки судей Верховного Суда не прекращаются.

Заместитель Сальникова Максим Пампура – фигурант дела о решении вопросов в ВС за «пятерочку», продолжает руководить вопросами судебной власти

Заместитель председателя Судебной администрации Максим Пампура, ездивший на встречу по решению дела в Верховном Суде за «пятерочку», после отстранения Алексея Сальникова фактически получил карт-бланш на решение вопросов в судебной системе, включая вопросы заполнения судейских вакансий.

ВАКС необходимо ускорить темпы вынесения приговоров – НАБУ

В НАБУ считают ВАКС составляющей «системы противодействия топ-коррупции».

  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Выключение сервиса авторизации id.court.gov.ua никак не влияет на авторизацию и работу Электронного суда

13:36, 17 августа 2023
Авторизироваться в Электронном суде можно через веб-портал Дія.
Выключение сервиса авторизации id.court.gov.ua никак не влияет на авторизацию и работу Электронного суда

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Государственном предприятии «Центр судебных сервисов» сообщили, что в связи с наличием многочисленных жалоб на технические сбои, возникающие в процессе авторизации с помощью встроенного метода авторизации, было принято решение о временной приостановки действия этого метода авторизации (через https://id.court.gov.ua/).

«Просим прощения за временные неудобства в работе сервиса авторизации на веб-странице https://id.court.gov.ua/ интерфейса Электронного суда. В связи с наличием многочисленных жалоб на технические сбои, возникающие во время процесса авторизации с помощью встроенного метода авторизации, Предприятие приняло решение о временном приостановлении действия этого метода авторизации, для дальнейшей его доработки командой Электронного суда», - говорится в сообщении.

Авторизироваться для доступа к сервису электронного суда можно с помощью id.gov.ua (сервиса электронной идентификации пользователей).

Фактически это означает авторизацию через общий портал Минцифры – Дія, где доступны различные виды личных ключей.

«Для этого вам необходимо нажать соответствующую кнопку с надписью «Авторизироваться с Id.gov.ua» на веб-странице сайта», - пояснили в предприятии.

Фактически это никак не влияет на работу электронного суда.

Также следует отметить, что и раньше эти два метода авторизации работали параллельно. Более того, собственный сервис авторизации https://id.court.gov.ua/ не работал почти год, и его включили только недавно по просьбе определенных пользователей, которые не хотели авторизоваться через Дію.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео