Первое гражданское судно прошло через временный гуманитарный коридор и уже ожидается в Стамбуле

Контейнеровоз «Joseph Schulte» должен прибыть в Стамбул вечером 17 августа.

Фото: Александр Кубраков/Фейсбук

Как мы писали, 16 августа из порта Одесса вышел контейнеровоз "Joseph Schulte". Это первое гражданское судно, следующее по новому украинскому временному гуманитарному коридору после прекращения "зернового соглашения". Президент Владимир Зеленский сообщил, что судно успешно прошло через коридор.

Контейнеровоз "Joseph Schulte должен прибыть в Стамбул сегодня вечером. Об этом рассказал спикер немецкой компании Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), владеющей судном совместно с китайским банком, сообщает Reuters.

Как отмечается, сейчас судно находится в румынских водах.

В компании также сообщили, что весь экипаж на борту находится в безопасности.

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