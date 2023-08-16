Первое судно вышло временным коридором из порта Одессы

Контейнеровоз под флагом Гонконга следует временным коридором, открытым после выхода рф из «зернового соглашения».

Фото: Александр Кубраков/Фейсбук

16 августа из порта Одесса вышел контейнеровоз "Joseph Schulte". Контейнеровоз под флагом Гонконга следует по коридору, который установлен для гражданских судов из/в порты Украины. Он находился в Одесском порту с 23 февраля 2022 года. Контейнеровоз держит курс на Босфор, на борту – более 30 тыс. тонн груза, в том числе с продовольствием.

Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Он подчеркнул, что коридор будет в первую очередь использоваться для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения.

"Согласно навигационному поручению ВМС ВСУ №6 временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины начали действовать с 8 августа 2023 года", - сообщил Кубраков.

Министр добавил, что Украина предложила этот маршрут в своем обращении в Международную морскую организацию (IMO).

"Совет ИМО признает международное право Украины на свободное торговое судоходство и призывает РФ прекратить какие-либо угрозы и соблюдать международные конвенции", - подчеркнул он.

Последний раз судно выходило в рамках "зернового соглашения" 16 июля из порта Одесса.

Напомним, что ночью россия атаковала дронами один из портов Дуная.

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