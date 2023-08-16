Враг ударил «Шахедами» по Одесщине: в одном из портов пострадали складские помещения и зернохранилища

В ОВА отметили, что дроны целились в портовую и зерновую инфраструктуру на юге области.

Фото: ОК ЮГ

В ночь на 16 августа Одесская область в очередной раз была под атакой вражеских дронов. Российские БПЛА целились в портовую и зерновую инфраструктуру на юге области, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Он отметил, что рф дважды обстреляла Одесщину. В результате вражеских попаданий по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Пожар, возникший после попаданий, был ликвидирован.

Ранее мы писали, рф массированно обстреляла Одессу в ночь на 14 августа. Повреждено много домов, учебных заведений, разрушен гипермаркет.

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