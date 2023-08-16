Ворог вдарив «Шахедами» по Одещині: в одному з портів понівечено складські приміщення та зерносховища

В ОВА зазначили, що дрони цілилися в портову та зернову інфраструктура на півдні області.

Фото: ОК Південь

В ніч на 16 серпня Одеська область вкотре була під атакою ворожих дронів. Російські БПЛА цілилися в портову та зернову інфраструктура на півдні області, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він зазначив, що рф двічі обстріляла Одещину. Внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дуная понівечено складські приміщення та зерносховища.

На щастя, загиблих і постраждалих немає. Пожежу, яка виникла після влучань, ліквідували.

Раніше ми писали, що росія масовано обстріляла Одесу в ніч на 14 серпня. Пошкоджено багато будинків, навчальних закладів, зруйновано гіпермаркет.

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