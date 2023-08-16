ЗСУ звільнили селище Урожайне на Донеччині

Сили оборони закріплюються на рубежах, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Фото: Генштаб

Українські військові визволили від окупантів селище Урожайне, що знаходиться неподалік від Старомайорського Донецької області. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона зазначила, що ЗСУ закріплюються на рубежах, наступ триває.

"Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах. Наступальні дії тривають", - повідомила вона у Телеграм.

Раніше ми писали, що бійці ЗСУ звільнили від російської окупації населений пункт Старомайорське.

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