Конкурси на посади суддів, які розпочнуться до кінця 2023 року та у 2024 році — плани ВККС

Восени буде відновлено кваліфікаційне оцінювання суддів, а в 2024 році відбудеться новий добір на посади суддів першої інстанції.

Джерело фото: SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів на вересень-грудень 2023 року та у 2024 році запланувала проведення низки конкурсів та процедур.

Як розповів «Судово-юридичній газеті» член ВККС Віталій Гацелюк, у 2023-2024 роках заплановано проведення наступних процедур та конкурсів:

“Проведення конкурсу на посади суддів місцевих загальних, адміністративних, господарських судів для учасників добору 2017 року плануємо якомога раніше, скажімо, на вересень-жовтень. Не виключено, що цей конкурс буде проведено виключно для кандидатів на посади суддів. Зараз Комісія очікує від Вищої ради правосуддя погодження граничної чисельності суддів, оскільки ВККС має розуміти, на скільки вакансій та в які саме суди проводити конкурс.

У вересні-жовтні Комісія планує відновити процедуру кваліфікаційного оцінювання суддів для майже 2 тис. суддів, які не завершили його у 2018-2019 роках. В зазначеній процедурі для нас буде важливою співпраця з новим складом Громадської ради доброчесності, яка 14 серпня була нарешті сформована.

Вже десь у листопаді-грудні слід очікувати на оголошення нового конкурсу на посади суддів апеляційних судів, з одночасним припиненням старого конкурсу, який так і не відбувся у 2019 році. Сам конкурс в апеляції відбудеться протягом 2024 року. Це оптимістичний сценарій.

У наступному році ВККС також планує провести новий добір на посади суддів першої інстанції. Можливо цей добір вже буде проходити по спрощеній процедурі, якщо порівнювати з попереднім добором.

Також, наприкінці цього року ймовірно буде оголошений конкурс на посади 51 судді Київського міського окружного адміністративного суду (КМОАС). Відбудеться цей конкурс, скоріше за все, у 2024 році”, - розповів виданню Віталій Гацелюк.

З повною версією коментаря щодо проблем діяльності нового складу ВККС та майбутніх конкурсних процедур, можна ознайомитися за посиланням.

Автор: В'ячеслав Хрипун

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