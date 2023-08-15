Заохочує агресію: Арахамія прокоментував «вступ до НАТО в обмін на відмову від територій»

Керівник фракції «Слуга Народу» підкреслив, що відмова від територій «не означає закінчення війни, а гарантує нові конфлікти у різних точках земної кулі».

Фото: Давид Арахамія/Фейсбук

Як ми писали, керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен заявив, що Україна може вступити до НАТО в обмін на території, які тимчасово захоплені росією.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підкреслив, що розмови про відмову від наших територій в обмін на будь-що лише заохочують агресію.

"Розмови про відмову від наших територій в обмін на будь-що лише заохочують агресію.У принципі, ми це вже бачимо по перших реакціях із москви.

Їм ця ідея подобається, бо вона узаконює загарбницькі війни й підриває міжнародне право. Вона веде до поразки демократії та тріумфу тоталітарних режимів.

Відмова від територій не означає закінчення війни. Вона гарантує нові конфлікти у різних точках земної кулі", - написав Арахамія у Телеграм.

Нагадаємо, що речник МЗС Олег Ніколенко підкреслив, що Україна не торгує територіями.

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