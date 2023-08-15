В НАТО не виключили членство України в обмін на відмову від частини територій

Глава адміністрації генсека НАТО Стіан Йенсен заявив, що тривають переговори щодо майбутнього статусу України в контексті Альянсу після війни.

У НАТО допускають можливість прийняття України до Альянсу після того, як вона відмовиться від частини своїх територій. Але таке рішення може прийняти лише Київ. Про це повідомив керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен виданню VG, передає УП.

На переконання члена команди Єнса Столтенберга, в контексті можливого членства України в Північноатлантичному Альянсі "важливо, аби ми обговорили, як нам це зробити".

"Гадаю, можливим рішенням для України могла б бути відмова від території й отримання натомість членства в НАТО", – заявив Стіан Єнссен.

Він також звернув увагу на те, що винятково Україна "повинна вирішувати, коли та на яких умовах хоче вести переговори".

За словами представника НАТО, дискусії про майбутній статус України в контексті Альянсу після війни вже тривають, і в них зокрема лунають "опції з відмовою Києва від частини території.

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