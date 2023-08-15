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У двох суддів Верховного Суду не виявили проблем в деклараціях доброчесності

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У двох суддів Верховного Суду не виявили проблем в деклараціях доброчесності

18:25, 15 серпня 2023
Судді Раїса Ханова та Сергій Єремейчук пройшли перевірку ВККС.
У двох суддів Верховного Суду не виявили проблем в деклараціях доброчесності

Вища кваліфікаційна комісія суддів 15 серпня 2023 року залишила без розгляду повідомлення щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, вказаних суддями в своїх деклараціях доброчесності за 2015-2016 роки.

Зазначимо, що з повідомленнями щодо наявності недостовірної інформації в деклараціях доброчесності суддів Верховного Суду Раїси Ханової та Сергія Єремейчука ще під час каденції минулого складу ВККС, звернулися громадська організація «Автомайдан» та адвокат Роман Маселко, який зараз є членом Вищої ради правосуддя.

Втім, у ВККС зазначили, що інформація, яка може свідчити про недостовірність чи неповноту вказаної у деклараціях доброчесності інформації, вже була предметом дослідження (фактично під час конкурсу на посади суддів Верховного Суду), а тому повторному оцінюванню зазначена інформація не підлягає.

Відповідно, зазначені повідомлення залишені ВККС без розгляду.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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