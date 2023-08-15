У двох суддів Верховного Суду не виявили проблем в деклараціях доброчесності

Судді Раїса Ханова та Сергій Єремейчук пройшли перевірку ВККС.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 15 серпня 2023 року залишила без розгляду повідомлення щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, вказаних суддями в своїх деклараціях доброчесності за 2015-2016 роки.

Зазначимо, що з повідомленнями щодо наявності недостовірної інформації в деклараціях доброчесності суддів Верховного Суду Раїси Ханової та Сергія Єремейчука ще під час каденції минулого складу ВККС, звернулися громадська організація «Автомайдан» та адвокат Роман Маселко, який зараз є членом Вищої ради правосуддя.

Втім, у ВККС зазначили, що інформація, яка може свідчити про недостовірність чи неповноту вказаної у деклараціях доброчесності інформації, вже була предметом дослідження (фактично під час конкурсу на посади суддів Верховного Суду), а тому повторному оцінюванню зазначена інформація не підлягає.

Відповідно, зазначені повідомлення залишені ВККС без розгляду.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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