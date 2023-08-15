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У двух судей Верховного Суда не выявили проблем в декларациях добропорядочности

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У двух судей Верховного Суда не выявили проблем в декларациях добропорядочности

18:25, 15 августа 2023
Судьи Раиса Ханова и Сергей Еремейчук прошли проверку ВККС.
У двух судей Верховного Суда не выявили проблем в декларациях добропорядочности

Высшая квалификационная комиссия судей 15 августа 2023 года оставила без рассмотрения уведомления об информации, которая может свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноте) данных, указанных судьями в своих декларациях добропорядочности за 2015-2016 годы.

Отметим, что с сообщениями о наличии недостоверной информации в декларациях добропорядочности судей Верховного Суда Раисы Хановой и Сергея Еремейчука еще во время каденции прошлого состава ВККС, обратились общественная организация «Автомайдан» и адвокат Роман Маселко, который сейчас является членом Высшего совета правосудия.

Впрочем, в ВККС отметили, что информация, которая может свидетельствовать о недостоверности или неполноте указанной в декларациях добропорядочности информации, уже была предметом исследования (фактически во время конкурса на должности судей Верховного Суда), поэтому повторной оценке указанная информация не подлежит.

Соответственно, указанные сообщения оставлены ВККС без рассмотрения.

Автор: Вячеслав Хрипун

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