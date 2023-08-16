Как подтвердить личность для получения украинской пенсии в Германии: разъяснение

Украинцам за границей для оформления или переоформления пенсии без личного присутствия нужно удостоверять факт, что человек жив. Как получить соответствующее свидетельство, рассказывает Генеральное консульство Украины в Мюнхене.
В консульское учреждение обращаются украинцы пенсионного возраста, временно проживающие в Германии в федеральных землях Бавария и Баден-Вюрттемберг, по подтверждению личности.
«В связи с неединичными обращениями граждан Украины пенсионного возраста по вопросу подтверждения лица для дальнейшего оформления/переоформления пенсионных выплат в Украине без личного присутствия, информируем, что в Генконсульстве Украины в Мюнхене возможно удостоверить факт, что физическое лицо живое, и получить соответствующее свидетельство», – говорится на странице консульства.
Для получения такого свидетельства украинцам необходимо:
- Отправить краткий запрос по электронному адресу Генконсульства [email protected] о выдаче свидетельства и приложить к нему копию внутреннего паспорта в форме книжечки или ID-карты (всех страниц с отметками) и справки о регистрации места жительства в ФРГ (Meldbescheinigung) не старше 2 месяцев со дня выдачи.
- Дождаться ответа на запрос и лично прийти в Генконсульство в назначенное время для получения свидетельства. Стоимость оформления свидетельства – 18 евро. При себе необходимо иметь паспорт, справку о регистрации места проживания в ФРГ и их копии.
Для уплаты консульского сбора рекомендуется воспользоваться возможностью оплаты немецкой дебетовой картой (EC-Karte, Girocard) непосредственно в Генконсульстве при получении услуги.
В учреждении отмечают, что платежный терминал принимает только дебетовые карты (не кредитные), выпущенные исключительно немецкими банковскими учреждениями. Наличные деньги для оплаты не принимаются.
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