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В Житомирской области разоблачили главу военно-врачебной комиссии и адвоката, которые за деньги помогали уклонистам избежать призыва

18:11, 15 августа 2023
По данным следствия, вместе с сообщниками из облвоенкомата они торговали фиктивными медицинскими справками для уклонения от призыва.
В Житомирской области разоблачили главу военно-врачебной комиссии и адвоката, которые за деньги помогали уклонистам избежать призыва
Фото: СБУ

В Житомире был ликвидирован очередной канал незаконного выезда за границу граждан призывного возраста. К организации "трафика" причастна глава областной военно-врачебной комиссии, действовавшая в сговоре с работниками облвоенкомата, адвокатом и должностной лицом местной больницы, сообщает СБУ.

По данным следствия, уклонистам предлагали за взятку фиктивные медсправки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

В поддельные документы вписывались несуществующие тяжелые диагнозы. Стоимость таких "услуг" составляла от 2,5 до 5 тыс. долларов США в зависимости от срочности заказа.

Вырученные деньги дельцы распределяли между собой после проведения каждой сделки.

По данным следствия, между ними было четкое распределение "обязанностей". Так, например, адвокат подбирал потенциальных "клиентов", глава ВВК и чиновник медзаведения фальсифицировали медицинские справки, а работники облвоенкомата "сопровождали" их в своем ведомстве.

Правоохранители задержали "на горячем" председателя ВВК, адвоката и должностное лицо медучреждения во время передачи взятки. 

При обысках в служебных кабинетах и местах проживания дельцов обнаружили более 35 тыс. долларов США и документы с доказательствами незаконной деятельности.

Задержанным сообщили о подозрении за:

ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

В настоящее время они находятся под стражей. Решается вопрос о привлечении к ответственности всех участников противоправной схемы, в том числе – работников областного военкомата.

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