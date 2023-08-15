Как работнику расторгнуть трудовой договор в случае нахождения работодателя в районе боевых действий

Правила расторжения трудового договора по инициативе работника с работодателем, находящимся в ведении боевых действий.

Секретариат Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека приводит алгоритм расторжения трудового договора по инициативе работника при нахождении работодателя в районе ведения боевых действий.

Трудовой договор – это соглашение между работником и работодателем, согласно которому работник обязуется выполнять работу, определенную настоящим соглашением, а работодатель обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы. Разрыв трудового договора является основанием для прекращения трудовых отношений между работником и работодателем. В период действия военного положения особенности трудовых отношений работников определяются Законом Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения». В период действия военного положения не применяются нормы законодательства о труде в части отношений, урегулированных настоящим Законом.

Шаг 1. Расторжение трудового договора, если есть связь с работодателем

Сообщить работодателю о намерении расторгнуть трудовой договор. Если предприятие находится в районах, где ведутся боевые действия и существует угроза жизни и здоровью работника, работник может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе в срок, указанный в его заявлении (кроме случаев принудительного привлечения к общественно полезным работам в условиях военного положения, привлечение к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры).

Шаг 2. Разрыв трудового договора, если связи с работодателем нет

- получить статус внутренне перемещенного лица (путем подачи заявки через Действие, либо личного обращения в Центр предоставления административных услуг (ЦНАПа), исполнительного органа местного совета или департамента социальной защиты населения местной госадминистрации, либо заполнить заявление, формируемое на Едином государственном вебпортале электронных услуг) .

– обратиться в центр занятости по месту жительства для получения статуса безработного.

ВАЖНО: Категории лиц, которые могут приобрести статус безработного, определены в ст. 43 Закона Украины "О занятости населения".

– Подать в центр занятости населения заявление на имя работодателя о прекращении трудового договора по определенной форме. Заявление может подаваться лично при непосредственном посещении центра занятости или в электронной форме посредством средств Единого государственного вебпортала электронных услуг, вебпортала центра занятости или средств телекоммуникационной связи.

Увольнение происходит через предоставление лицу статуса безработного, получение пособия по безработице и социальным услугам. Датой прекращения трудового договора является день, следующий за днем подачи заявления.

ВАЖНО: Взятое на учет внутренне перемещенное лицо, не имеющее документов, необходимых для предоставления статуса безработного, получает статус безработного без требований, применяемых при обычной процедуре.

Во время военного положения лицо, находящееся на территории территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании), может обратиться в любой центр занятости любыми доступными ему средствами коммуникации, в том числе электронными, с заявлением о предоставлении статуса зарегистрированного безработного.

Центр занятости в день прекращения трудового договора сообщает:

работодателя (способ сообщения может быть любой: телефонный звонок, электронное письмо). В случае если у таких лиц не расторгнуты трудовые договоры с работодателем, находящимся на неподконтрольной территории или относительно которого отсутствует информация о местонахождении, заявление хранится в территориальном органе центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции, на подконтрольной территории к моменту деоккупации (разблокировки) соответствующих территорий, после чего в течение 7 календарных дней уведомляет работодателя (любыми средствами коммуникации, в том числе электронными);

территориальный орган Пенсионного фонда Украины;

территориальный орган Государственной налоговой службы

Действия работодателя после получения уведомления о расторжении трудового договора.

Работодатель после получения информации об увольнении работника в одностороннем порядке:

выдает работнику копию приказа об увольнении;

производит с работником окончательный расчет;

вносит запись в трудовую книжку и выдает ее работнику. По заявлению работника, его трудовая книжка может быть отправлена ему по почте. Если нет возможности послать трудовую книжку по почте, а работник не может ее получить лично, такая трудовая книжка должна храниться у работодателя.

Шаг 3. В случае невозможности увольнения по собственной инициативе такое лицо может оформить трудовой договор на условиях совместительства

На сегодняшний день отменены ограничения для работы по совместительству, касающиеся времени продолжительности работы. Так, согласно ст. 102-1 КЗоТ совместительством считается выполнение работником, кроме основной, иной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время на том же или ином предприятии, в учреждении, организации или у работодателя – физического лица. Работники, работающие по совместительству, получают заработную плату за фактически проделанную работу.

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