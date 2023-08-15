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Кабмин выделил более 1,2 млрд гривен на усиление обороны северо-восточных областей

17:51, 15 августа 2023
Денежные средства пойдут на строительство военных инженерных и фортификационных сооружений.
Кабмин выделил более 1,2 млрд гривен на усиление обороны северо-восточных областей
Фото: КМУ

Кабинет министров выделил из резервного фонда госбюджета более 1,2 млрд. гривен на усиление оборонных рубежей северо-восточных регионов Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"По запросу Харьковской и Черниговской ОВА направляем 911,5 млн для Харьковщины и более 363 млн грн для Черниговщины на строительство военных инженерных и фортификационных сооружений", - отметил премьер-министр.

Он добавил, что заказчиками и исполнителями этих работ являются областные военные администрации.

Ранее сообщалось, что Кабмин усовершенствовал Порядок уплаты сборов за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности. 

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