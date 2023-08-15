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Кабмин усовершенствовал Порядок уплаты сборов за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности

16:50, 15 августа 2023
В частности, были определены новые и уточнены действующие собрания.
Кабмин усовершенствовал Порядок уплаты сборов за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности

Кабинет министров внес изменения в порядок уплаты сборов за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности. В частности, были определены новые и уточнены действующие собрания. Об этом сообщает Министерство экономики.

Например, включены новые виды сборов за возможность третьих лиц возражать против заявок на изобретения, отменять патенты в административном порядке, за возможность получить сертификат дополнительной охраны изобретений, за проведение информационных изысканий, за возможность заявителей и правообладателей восстанавливать свои права.

Терминология приведена в соответствие со специальными законами в сфере интеллектуальной собственности. Например, заменены термины «топография интегральной микросхемы» на «компонирование полупроводникового изделия», «квалифицированное указание происхождения товара» на «географическое указание», «знак для товаров и услуг» на «торговую марку», внесены другие терминологические изменения.

Также увеличены льготы по уплате сборов для неприбыльных учреждений и организаций.

«В последнее время был внесен ряд изменений в специальные законы в сфере интеллектуальной собственности, поэтому Правительство должно привести в соответствие с ними систему сборов за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности. Такие изменения должны создать надлежащие правовые условия для реализации положений специальных законов в сфере интеллектуальной собственности в части внедрения новых механизмов охраны и защиты прав интеллектуальной собственности и сбалансируют государственную систему правовой охраны интеллектуальной собственности в Украине», – отметил замминистра экономики Виталий Киндратив.

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