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Повреждено около 120 домов: последствия ракетного удара РФ по Львовской области, видео

16:46, 15 августа 2023
Самая сложная ситуация в Железнодорожном районе Львова.
Повреждено около 120 домов: последствия ракетного удара РФ по Львовской области, видео
Фото: Максим Козицкий

Российские войска утром 15 августа нанесли ракетный удар по Львову и области. В результате атаки оккупантов есть немало разрушений. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Так, в области повреждено около 120 домов – как многоквартирных, так и в частном секторе.

Самая сложная ситуация в Железнодорожном районе Львова. Там поразило около 100 домов. Наибольшее количество повреждений комиссия, которая обследует пострадавшие объекты, зафиксировала в жилом доме на улице Каховской и в медицинском колледже на Патона. Также есть повреждения в домах на Городоцкой, Трещаковской, Гарматии и Тюльпановой.

Во Львове выбило или повредило около 500 окон и более 40 единиц входной двери. Замена или ремонт нуждаются в кровле в 6 многоквартирных и 4 частных домах. В 17 квартирах появились трещины на стенах. Обследование продолжается.

В Ставчанах 3 жилых дома и столько же хозяйственных построек восстановлению не подлежат.

В селе Суховоля, как сообщал ранее, повреждены 4 жилых дома в частном секторе.

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