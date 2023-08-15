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  1. В Украине

Разработчики обновили базы данных: у владельцев пиратских версий Windows возникнут проблемы

23:01, 15 августа 2023
С пиратскими версиями Windows могут быть проблемы, Microsoft добавил новый инструмент для обнаружения ключей.
Разработчики обновили базы данных: у владельцев пиратских версий Windows возникнут проблемы
Источник фото: ITC.ua

У владельцев нелегальных копий операционных систем Windows могут возникнуть неудобства. Совместно с августовским обновлением безопасности для Windows 10 и Windows 11, которое нацелено на устранение потенциальных уязвимостей, Microsoft добавил новый инструмент для обнаружения ключей AutoKMS, которые используются для нелегальной активации операционных систем, – сообщает GSMinfo.

В выпуске обновления для защитника Windows, имеющего номер Security Intelligence Update 1.395.68.0, разработчики обновили базу данных программы, добавив новые варианты троянов, программ-вымогателей и бэкдоров, а также внесли сигнатуры AutoKMS. Ранее встроенный антивирус обнаруживал и реагировал на активатор только при его запуске, но теперь он также способен обнаруживать следы его функционирования внутри системы.

Как это новое обновление откликнется на уже активированные пиратскими ключами версии Windows остается не совсем понятным на данном этапе. Однако возможно, что активация будет отменена, и пользователю придется ввести лицензионный ключ для продолжения использования операционной системы.

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