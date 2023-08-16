Жители временно оккупированных территорий могут зарегистрироваться в другом жилье без снятия с места своего предыдущего проживания

Кабмин утвердил Порядок внесения сведений об адресе задекларированного или зарегистрированного места жительства, находящегося на временно оккупированной территории Украины, а также территориях, на которых ведутся боевые действия.

Кабмин постановлением от 4 августа №820 утвердил Порядок внесения сведений об адресе задекларированного/зарегистрированного места жительства (нахождения), находящегося на временно оккупированной рф территории Украины, а также на территориях, на которых ведутся (вели) боевые действия.

Также внесены изменения в Порядок декларирования и регистрации места жительства (нахождения) и Порядок создания, ведения и администрирования реестров территориальных общин, утвержденных постановлением от 7 февраля 2022 г. № 265 «Некоторые вопросы декларирования и регистрации места жительства и ведения реестров территориальных общин».

Это постановление вступает в силу через 15 дней со дня его опубликования.

Зокрема, у пункті 4 Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування) передбачили, що норма про те, що особа може задекларувати/зареєструвати своє місце проживання (перебування) лише за однією адресою, не поширюється на осіб, адреса задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) яких знаходиться на територіях, на яких ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих рф територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначена дата завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації.

Така особа може задекларувати/зареєструвати місце свого проживання без зняття з реєстрації місця свого попереднього проживання.

Раніше відповідна можливість зареєструватися у новому місце проживання без скасування попереднього місця реєстрації була доступна лише для осіб, місце проживання яких зареєстроване у житлі, що розташоване на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Відповідні такі особи, зареєстровані на ТОТ, можуть задекларувати/зареєструвати місце свого проживання без внесення будь-яких відміток до паспорта громадянина України, виготовленого у формі книжечки.

Що передбачає новий порядок

Отже, новий Порядок визначає процедуру внесення відомостей про адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), що знаходиться на територіях, на яких ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих рф територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначена дата завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації (далі — території, включені до переліку), зокрема дитини за бажанням батьків або інших законних представників чи одного з них, з ким проживає така дитина:

1) до Єдиного державного демографічного реєстру — особам під час оформлення, обміну паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання;

2) до відомчої інформаційної системи ДМС — щодо дитини, якщо інформація про таку дитину міститься в Єдиному державному демографічному реєстрі, або під час оформлення, обміну дитині паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

3) до реєстру територіальної громади — під час декларування або реєстрації місця проживання особи або дитини, якщо інформація про таку дитину міститься в реєстрі такої територіальної громади.

Цей Порядок поширюється на осіб, зокрема внутрішньо переміщених осіб, адреса задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) яких знаходиться на територіях, включених до переліку.

На період тимчасової окупації території України адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) дитини вважається адреса задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) її законних представників чи одного з них, з яким проживає дитина.

Внесення відомостей про адресу місця проживання (перебування) особи на території, включеній до переліку, за заявою законного представника здійснюється безоплатно.

Відомості про адресу особи на території, включеній до переліку, вносяться до Єдиного державного демографічного реєстру під час оформлення, обміну паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, з урахуванням вимог цього Порядку.

Внесення відомостей про адресу осіб на території, включеній до переліку, здійснюється на підставі документів, що підтверджують адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), або відомостей, внесених до документів особи, що підлягають обміну.

Для внесення відомостей про адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особи може використовуватися інформація з Державного реєстру виборців, відомчої інформаційної системи ДМС, Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Відомості про адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) дитини на території, включеній до переліку, вносяться:

1) до відомчої інформаційної системи ДМС:

під час оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон — територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, центром надання адміністративних послуг, державним підприємством, що належить до сфери управління ДМС, чи його відокремленим підрозділом;

за заявою законного представника, якщо інформація про дитину міститься в Єдиному державному демографічному реєстрі, — територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС;

2) до реєстру територіальної громади — відповідним органом реєстрації під час декларування або реєстрації місця проживання дитини чи за бажанням законного представника, якщо інформація про відповідну дитину міститься в реєстрі такої територіальної громади.

Внесення до відомчої інформаційної системи ДМС або до реєстру територіальної громади відомостей про адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) дитини на території, включеній до переліку, здійснюється на підставі:

1) документа, що підтверджує право на проживання в житлі, що знаходиться на території, включеній до переліку, дитини чи її законних представників чи одного з них, з яким проживає дитина, або інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про таке житло; або

2) відомостей про адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) законних представників чи одного з них, внесених до документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України; або

3) відомостей про адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) законних представників чи одного з них, внесених до відомчої інформаційної системи ДМС.

Датою внесення інформації про адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) на території, включеній до переліку, є дата, зазначена в письмовій заяві законного представника.

У разі коли місце проживання законних представників дитини зареєстровано або задекларовано за різними адресами, подається письмова заява законного представника, з яким проживає дитина.

Зазначена дата не може передувати даті складення органами державної реєстрації актів цивільного стану актового запису про народження дитини, даті реєстрації місця проживання законних представників чи одного з них.

Під час подання документів для оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон для внесення до відомчої інформаційної системи ДМС відомостей про адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) дитини на території, включеній до переліку, законним представником подається письмова заява в довільній формі та документи, які підтверджують відомості, зазначені в пункті 7 цього Порядку (якщо відомості, що містяться в них, не внесені до відповідних інформаційних баз в обсязі, достатньому для надання адміністративної послуги). Законний представник подає разом з такою заявою документи, що посвідчують особу законного представника та підтверджують його повноваження.

Оригінали документів, які подаються законним представником, скануються працівником центру надання адміністративних послуг, державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, чи його відокремлених підрозділів, територіального органу/ територіального підрозділу ДМС із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру до заяви-анкети про внесення відомостей до зазначеного Реєстру та повертаються після оформлення такої заяви-анкети.

Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта під час приймання документів перевіряє повноту поданих документів, відповідність їх оформлення вимогам законодавства.

У разі виявлення факту подання необхідних документів у неповному обсязі або подання документів, оформлення яких не відповідає вимогам законодавства, територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС, уповноважений суб’єкт інформує законного представника про відмову в прийнятті заяви та документів із зазначенням підстав такої відмови. За бажанням особи відмова надається в письмовому вигляді.

Після оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон відомості про адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) дитини на території, включеній до переліку, автоматично передаються з Єдиного державного демографічного реєстру до відомчої інформаційної системи ДМС.

Внесення до відомчої інформаційної системи ДМС відомостей про адресу дитини, якщо інформація про таку дитину міститься в Єдиному державному демографічному реєстрі, здійснюється територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС на підставі письмової заяви законного представника, поданої в довільній формі, та документів, які підтверджують відомості, зазначені в пункті 7 цього Порядку (якщо відомості, що містяться в них, не внесені до відповідних інформаційних баз в обсязі, достатньому для надання адміністративної послуги). Під час подання такої заяви законний представник подає документи, що посвідчують особу законного представника та підтверджують його повноваження.

У разі виявлення факту подання необхідних документів у неповному обсязі або подання документів, оформлення яких не відповідає вимогам законодавства, територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС, уповноважений суб’єкт інформує законного представника про відмову в прийнятті заяви та документів із зазначенням підстав такої відмови. За бажанням особи відмова надається у письмовому вигляді.

Законний представник має право повторно звернутися до територіального органу/територіального підрозділу ДМС у разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими йому було відмовлено у прийнятті документів.

У разі наявності у відповідних інформаційно-комунікаційних системах інформації, що підтверджує відомості, зазначені в пункті 7 цього Порядку, такі відомості отримуються з відомчої інформаційної системи ДМС, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в установленому законодавством порядку.

Внесення відомостей про адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) дитини здійснюється працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС до відомчої інформаційної системи ДМС за результатами розгляду заяви та поданих документів у день звернення законного представника.

Під час здійснення реєстрації місця проживання дитини або внесення відомостей про адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) дитини за бажанням законного представника на підставі письмової заяви в довільній формі відомості про адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) дитини на території, включеній до переліку, вносяться до реєстру територіальної громади працівником органу реєстрації на підставі документів, які підтверджують відомості, зазначені в пункті 7 цього Порядку. Під час подання такої заяви законний представник подає документи, що посвідчують особу законного представника та підтверджують його повноваження.

Працівник органу реєстрації під час приймання документів перевіряє повноту поданих документів, відповідність їх оформлення вимогам законодавства.

У разі виявлення факту подання не всіх необхідних документів або подання документів, оформлення яких не відповідає вимогам законодавства, працівник органу реєстрації інформує законного представника про відмову в прийнятті заяви та документів із зазначенням підстав такої відмови. За бажанням особи відмова надається у письмовому вигляді.

За зверненням особи, яка декларує/реєструє місце проживання, або законного представника орган реєстрації видає витяг з реєстру територіальної громади в установленому законодавством порядку.

Автор: Наталья Мамченко

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