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В Тернопольской области открылся суши-бар и сразу отправил в больницу 17 посетителей

22:39, 15 августа 2023
Приостановили работу заведения питания в Тернопольской области, в котором отравились посетители.
В Тернопольской области открылся суши-бар и сразу отправил в больницу 17 посетителей
Источник фото: ТСН

В Тернопольской области в городе Збараж в новом суши-баре, который открыли 12 августа, отравились 17 человек. По факту массового отравления людей збаражские полицейские начали уголовное производство, – сообщает Полиция Тернопольской области.

Полиция установила, что 12 августа в Збараже было открытие нового суши бара, а 13-14 августа 17 его посетителей обратились в инфекционное отделение Збаражской центральной больницы с признаками отравления. Врачи медицинского учреждения на запрос полицейских подтвердили информацию о массовом обращении пациентов, а также сообщили о происшествии санэпидемстанции и сотрудникам Госпродпотребслужбы. Специалисты отобрали образцы пищевых продуктов для лабораторных исследований.

Сейчас заведение питания не работает. Его владельцы сотрудничают с полицией и контролирующими учреждениями. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

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