На Тернопільщині відкрився суші-бар і одразу відправив до лікарні 17 відвідувачів

Призупинили роботу закладу харчування на Тернопільщині, у якому отруїлися відвідувачі.

Джерело фото: ТСН

В Тернопільській області у місті Збараж у новому суші-барі, який відкрили 12 серпня, отруїлося 17 осіб. За фактом масового отруєння людей збаразькі поліцейські розпочали кримінальне провадження, – повідомляє Поліція Тернопільської області.

Поліція встановила, що 12 серпня у Збаражі було відкриття нового суші бару, а 13-14 серпня 17 його відвідувачів звернулися до інфекційного відділення Збаразької центральної лікарні з ознаками отруєння. Лікарі медичної установи на запит поліцейських підтвердили інформацію про масове звернення пацієнтів, а також повідомили про подію санепідемстанцію та співробітників Держпродспоживслужби. Фахівці відібрали зразки харчових продуктів для лабораторних досліджень.

Наразі заклад харчування не працює. Його власники співпрацюють з поліцією та контролюючими установами. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу – порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.