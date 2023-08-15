Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Роксолана Підласа зареєструвала проект змін до Держбюджету щодо збільшення видатків Міноборони та Нацгвардії

576 млн грн потрібні для закупівлі спеціальної техніки для розмінування.

Мар’яна Безугла та Олексій Гончаренко пропонують запровадити новий вид дисциплінарного стягнення для військовослужбовців

Також у проекті передбачено заохочення для військовослужбовців у вигляді поновлення у військовому званні.

Не йдеться ані про звільнення від покарання, ані про автоматичне звільнення з-під варти, – у Голосіївському суді прокоментували резонанс навколо справи про вбивство добровольця

Прокуратура кваліфікувала дії двох обвинувачених у справі Олексія Щербини як хуліганство з застосуванням вогнепальної зброї, а не як вбивство.

Умисне вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання: Верховний Суд визначив, що окрім фізіологічного афекту, мають значення інші емоційні стани

Якщо у висновку судово-психологічної експертизи констатовано відсутність саме фізіологічного афекту, це ще не свідчить про відсутність інших проявів стану сильного душевного хвилювання, - Касаційний кримінальний суд.

Заступник Сальнікова Максим Пампура – фігурант справи про вирішення питань у ВС за «пятерочку», продовжує керувати питаннями судової влади

Заступник голови Судової адміністрації Максим Пампура, який їздив на зустріч щодо вирішення справи у Верховному Суді за «пятерочку», після відсторонення Олексія Сальнікова фактично отримав карт-бланш на вирішення питань у судовій системі, включно з питаннями заповнення суддівських вакансій.

  1. В Україні

На Тернопільщині відкрився суші-бар і одразу відправив до лікарні 17 відвідувачів

22:39, 15 серпня 2023
Призупинили роботу закладу харчування на Тернопільщині, у якому отруїлися відвідувачі.
На Тернопільщині відкрився суші-бар і одразу відправив до лікарні 17 відвідувачів
Джерело фото: ТСН

В Тернопільській області у місті Збараж у новому суші-барі, який відкрили 12 серпня, отруїлося 17 осіб. За фактом масового отруєння людей збаразькі поліцейські розпочали кримінальне провадження, – повідомляє Поліція Тернопільської області.

Поліція встановила, що 12 серпня у Збаражі було відкриття нового суші бару, а 13-14 серпня 17 його відвідувачів звернулися до інфекційного відділення Збаразької центральної лікарні з ознаками отруєння. Лікарі медичної установи на запит поліцейських підтвердили інформацію про масове звернення пацієнтів, а також повідомили про подію санепідемстанцію та співробітників Держпродспоживслужби. Фахівці відібрали зразки харчових продуктів для лабораторних досліджень.

Наразі заклад харчування не працює. Його власники співпрацюють з поліцією та контролюючими установами. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу – порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео