Грабував припарковані автомобілі: у Києві судитимуть місцевого крадія

У Києві судитимуть чоловіка, який обікрав два автомобілі.

Джерело фото: Поліція Києва

У Києві судитимуть чоловіка, який обікрав два автомобілі. Під час розслідування правоохоронці з’ясували, що зловмисник вже був причетний до аналогічного злочину, – повідомляє поліція Києва.

За даними слідства, зловмисник потрапляв до салонів автомобілів за допомогою сканера для зчитування сигналізації та забирав звідти цінні речі. Його затримали поблизу місця вчинення кримінального правопорушення.

«Наприкінці червня, під час відпрацювання території Дніпровського району, столичні оперативники затримали невідомого, який викрав гроші із салону позашляховика, що був припаркований біля торгово-розважального центру на вулиці Митрополита Андрея Шептицького», – йдеться у повідомленні.

Порушником виявився киянин 1982 року народження, який вже не раз притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Під час досудового розслідування було встановлено, що фігурант причетний до ще однієї крадіжки з автомобіля «Dacia» напередодні. Тоді, підозрюваний викрав із салону каркас до крісла та сидіння, завдавши власнику автомобіля «Dacia» майнової шкоди на понад 2000 гривень.

Слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Тепер киянину загрожує до восьми років в’язниці.

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