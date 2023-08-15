Грабил припаркованные автомобили: в Киеве будут судить местного вора

В Киеве будут судить мужчину, который обокрал два автомобиля.

Источник фото: Полиция Киева

В Киеве будут судить мужчину, который обокрал два автомобиля. В ходе расследования правоохранители выяснили, что злоумышленник уже был причастен к аналогичному преступлению, – сообщает полиция Киева.

По данным следствия, злоумышленник попадал в салоны автомобилей с помощью сканера для считывания сигнализации и забирал оттуда ценные вещи. Его задержали вблизи места совершения уголовного преступления.

«В конце июня, во время отработки территории Днепровского района, столичные оперативники задержали неизвестного, который похитил деньги из салона внедорожника, который был припаркован возле торгово-развлекательного центра на улице Митрополита Андрея Шептицкого», – говорится в сообщении.

Нарушителем оказался киевлянин 1982 года рождения, который уже не раз привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Во время досудебного расследования было установлено, что фигурант причастен к еще одной краже из автомобиля «Dacia» накануне. Тогда, подозреваемый похитил из салона каркас к креслу и сиденья, нанеся владельцу автомобиля «Dacia» имущественный ущерб на более 2000 гривен.

Следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. Теперь киевлянину грозит до восьми лет тюрьмы.

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