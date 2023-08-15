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  1. Общество

Netflix разрешил пользователям играть в игры на телевизорах и компьютерах

21:12, 15 августа 2023
Компания расширяет список платформ, на которых пользователи могут играть в игры – теперь к смартфонам постепенно присоединятся телевизоры и компьютеры.
Netflix разрешил пользователям играть в игры на телевизорах и компьютерах
Фото: dev.ua

Стриминговая компания Netflix расширяет список платформ, на которых пользователи могут играть в игры – теперь к смартфонам постепенно присоединятся телевизоры и компьютеры. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Сегодня мы делаем первый шаг к тому, чтобы сделать игры доступными на всех устройствах, где пользователи пользуются Netflix – телевизорами, компьютерами и мобильными телефонами», – заявил вице-президент компании Майк Верду.

С понедельника Netflix запустил бета-тестирование для небольшого количества пользователей в Канаде и Британии на некоторых телевизорах, а в течение нескольких недель такая возможность появится на ПК и компьютерах через сайт Netflix в поддерживаемых браузерах.

Игры на телевизоре будут работать на партнерских устройствах: Amazon Fire TV, Chromecast с Google TV, телевизоры LG, Nvidia Shield TV, устройства и телевизоры Roku, Samsung Smart TV и Walmart ONN. Остальные устройства будут добавляться впоследствии на постоянной основе.

Для игры на телевизорах пользователи смогут использовать свой телефон в качестве контроллера, а пользователи ПК и Mac смогут играть с помощью клавиатуры и мыши. Сначала доступны две игры: Oxenfree и Molehew's Mining Adventure.

Netflix стал выходить на игровой рынок в 2021 году, когда запустил это направление для смартфонов.

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