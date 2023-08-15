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  1. Суспільство

Netflix дозволив користувачам грати в ігри на телевізорах та комп’ютерах

21:12, 15 серпня 2023
Компанія розширює перелік платформ, на яких користувачі можуть грати в ігри – тепер до смартфонів поступово приєднаються телевізори та комп’ютери.
Netflix дозволив користувачам грати в ігри на телевізорах та комп’ютерах
Фото: dev.ua

Стрімингова компанія Netflix розширює перелік платформ, на яких користувачі можуть грати в ігри – тепер до смартфонів поступово приєднаються телевізори та комп’ютери. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Сьогодні ми робимо перший крок до того, щоб зробити ігри доступними на всіх пристроях, де користувачі користуються Netflix - телевізорах, комп'ютерах та мобільних телефонах», – заявив віцепрезидент компанії Майк Верду.

З понеділка Netflix запустив бета-тестування для невеликої кількості користувачів у Канаді та Британії на деяких телевізорах, а протягом наступних кількох тижнів така можливість з’явиться на ПК і комп'ютерах через сайт Netflix у підтримуваних браузерах.

Ігри на телевізорі працюватимуть на партнерських пристроях: Amazon Fire TV, Chromecast з Google TV, телевізори LG, Nvidia Shield TV, пристрої та телевізори Roku, Samsung Smart TV та Walmart ONN. Інші пристрої будуть додаватися згодом на постійній основі.

Для гри на телевізорах користувачі зможуть використовувати свій телефон у ролі контролера, а користувачі ПК та Mac зможуть грати за допомогою клавіатури та миші. Спершу доступними будуть дві гри: Oxenfree та Molehew's Mining Adventure.

Netflix почав виходити на ігровий ринок у 2021 році, коли запустив цей напрям для смартфонів.

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