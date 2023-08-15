Розробники оновили бази даних: у власників піратських версій Windows виникнуть проблеми

З піратськими версіями Windows можуть бути проблеми, Microsoft додав новий інструмент для виявлення ключів.

Джерело фото: ITC.ua

У власників нелегальних копій операційних систем Windows можуть виникнути незручності. Спільно з серпневим оновленням безпеки для Windows 10 і Windows 11, яке націлене на усунення потенційних вразливостей, Microsoft додав новий інструмент для виявлення ключів AutoKMS, які використовуються для нелегальної активації операційних систем, – повідомляє GSMinfo.

У випуску оновлення для захисника Windows, що має номер Security Intelligence Update 1.395.68.0, розробники оновили базу даних програми, додавши нові варіанти троянів, програм-вимагачів та бекдорів, а також внесли сигнатури AutoKMS. Раніше вбудований антивірус виявляв та реагував на активатор лише при його запуску, але тепер він також здатен виявляти сліди його функціонування всередині системи.

Як це нове оновлення відгукнеться на вже активовані піратськими ключами версії Windows залишається не зовсім зрозумілим на даному етапі. Однак можливо, що активація буде скасована, і користувачеві доведеться ввести ліцензійний ключ для продовження використання операційної системи.

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