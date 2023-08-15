Пошкоджено близько 120 будинків: наслідки ракетного удару рф по Львівській області, відео

Найскладніша ситуація у Залізничному районі Львова.

Фото: Максим Козицький

Російські війська вранці 15 серпня завдали ракетного удару по Львову та області. Унаслідок атаки окупантів є чимало руйнувань. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Так, в області пошкоджені близько 120 будинків – як багатоквартирних, так і у приватному секторі.

Найскладніша ситуація у Залізничному районі Львова. Там уразило близько 100 будинків. Найбільше ушкоджень комісія, яка обстежує постраждалі об’єкти, зафіксувала у житловому будинку на вулиці Каховській та у медичному коледжі на Патона. Також є пошкодження у будинках на Городоцькій, Трещаківського, Гарматія та Тюльпановій.

У Львові вибило або пошкодило близько 500 вікон та понад 40 одиниць вхідних дверей. Заміни або ремонту потребують покрівлі у 6 багатоквартирних та 4 приватних будинках. У 17 квартирах з’явилися тріщини на стінах. Обстеження триває.

У Ставчанах 3 житлові будинки та стільки ж господарських будівель відновленню не підлягають.

У селі Суховоля пошкоджені 4 житлових будинки в приватному секторі.

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