Практика судів
Стрічка новин
Публікації
В Україні поновлюються строки надання адмінпослуг і видачі документів дозвільного характеру

Кабмін поновлює строки надання адміністративних послуг і видачі документів дозвільного характеру.

Кабмін затвердив Порядок функціонування центру збору фінансової звітності: про чию звітність йдеться

Дія нового Порядку поширюється на державні органи та на підприємства, що становлять суспільний інтерес, ПАТ, материнські підприємства груп, у складі яких є підприємства, що становлять суспільний інтерес.

Верховний Суд вказав на недопустимість дискримінації суб’єкта владних повноважень як сторони публічно-правового спору

Суб’єкти владних повноважень, зокрема органи виконавчої влади, не можуть зазнавати дискримінації під час участі як сторона у процесі вирішення у суді публічно-правових спорів, - позиція Верховного Суду.

Громадянин, який вирішив розповісти судді, що думає про її ухвалу на обшук, отримав кримінальне провадження

Вища рада правосуддя взяла «на контроль» інцидент з тиском на слідчу суддю Солом’янського райсуду Києва.

КДКА не зобов’язані публікувати проекти рішень про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, - ВКДКА

Дисциплінарні палати КДКА є квазісудовими органами і вимагати від комісій оприлюднювати проекти рішень у дисциплінарних справах так само безглуздо, як просити суддів публікувати проекти вироків у кримінальних справах перед судовими засіданнями, зазначив голова ВКДКА.

  1. В Україні

Пошкоджено близько 120 будинків: наслідки ракетного удару рф по Львівській області, відео

16:46, 15 серпня 2023
Найскладніша ситуація у Залізничному районі Львова.
Пошкоджено близько 120 будинків: наслідки ракетного удару рф по Львівській області, відео
Фото: Максим Козицький

Російські війська вранці 15 серпня завдали ракетного удару по Львову та області. Унаслідок атаки окупантів є чимало руйнувань. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Так, в області пошкоджені близько 120 будинків – як багатоквартирних, так і у приватному секторі.

Найскладніша ситуація у Залізничному районі Львова. Там уразило близько 100 будинків. Найбільше ушкоджень комісія, яка обстежує постраждалі об’єкти, зафіксувала у житловому будинку на вулиці Каховській та у медичному коледжі на Патона.  Також є пошкодження у будинках на Городоцькій, Трещаківського, Гарматія та Тюльпановій.

У Львові вибило або пошкодило близько 500 вікон та понад 40 одиниць вхідних дверей. Заміни або ремонту потребують покрівлі у 6 багатоквартирних та 4 приватних будинках. У 17 квартирах з’явилися тріщини на стінах. Обстеження триває.

У Ставчанах 3 житлові будинки та стільки ж господарських будівель відновленню не підлягають.

У селі Суховоля пошкоджені 4 житлових будинки в приватному секторі.

 

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Відео