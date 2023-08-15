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Кабмін удосконалив Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності

16:50, 15 серпня 2023
Зокрема, було визначено нові та уточнено чинні збори.
Кабмін удосконалив Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності. Зокрема, було визначено нові та уточнено чинні збори. Про це повідомляє Міністерство економіки.

Наприклад, включено нові види зборів за можливість третіх осіб заперечувати проти заявок на винаходи, скасовувати патенти в адміністративному порядку, за можливість отримати сертифікат додаткової охорони винаходів, за проведення інформаційних пошуків, за можливість заявників і правовласників відновлювати свої права.

Термінологію приведено у відповідність до спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності. Наприклад, замінено терміни «топографія інтегральної мікросхеми» на «компонування напівпровідникового виробу», «кваліфіковане зазначення походження товару» на «географічне зазначення», «знак для товарів і послуг» на «торговельну марку», внесено інші термінологічні зміни.

Також збільшено пільги зі сплати зборів для неприбуткових установ та організацій.

«Останнім часом було внесено низку змін до спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності, тому Уряд має привести у відповідність до них систему зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності. Такі зміни мають створити належні правові умови для реалізації положень спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності в частині запровадження нових механізмів охорони та захисту прав інтелектуальної власності і збалансують державну систему правової охорони інтелектуальної власності в Україні», - зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

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