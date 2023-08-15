Кабмін виділив понад 1,2 млрд гривень на посилення оборони північно-східних областей

Кошти підуть на будівництво військових інженерних та фортифікаційних споруд.

Фото: КМУ

Кабінет міністрів виділив з резервного фонду держбюджету понад 1,2 млрд гривень на посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів України. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"На запит Харківської та Чернігівської ОВА спрямовуємо 911,5 млн для Харківщини та понад 363 млн грн для Чернігівщини на будівництво військових інженерних та фортифікаційних споруд", – зазначив прем’єр-міністр.

Він додав, що замовниками та виконавцями цих робіт є обласні військові адміністрації.

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