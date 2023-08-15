Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
У Раді розповіли, що зекономили на компенсації нардепам вартості проїзду, оренди житла або винайму готельного номера 17 млн грн

На оплаті праці народних обранців та їх помічників-консультантів зекономили 10,65 млн грн.

Роксолана Підласа зареєструвала проект змін до Держбюджету щодо збільшення видатків Міноборони та Нацгвардії

576 млн грн потрібні для закупівлі спеціальної техніки для розмінування.

Мар’яна Безугла та Олексій Гончаренко пропонують запровадити новий вид дисциплінарного стягнення для військовослужбовців

Також у проекті передбачено заохочення для військовослужбовців у вигляді поновлення у військовому званні.

Не йдеться ані про звільнення від покарання, ані про автоматичне звільнення з-під варти, – у Голосіївському суді прокоментували резонанс навколо справи про вбивство добровольця

Прокуратура кваліфікувала дії двох обвинувачених у справі Олексія Щербини як хуліганство з застосуванням вогнепальної зброї, а не як вбивство.

Умисне вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання: Верховний Суд визначив, що окрім фізіологічного афекту, мають значення інші емоційні стани

Якщо у висновку судово-психологічної експертизи констатовано відсутність саме фізіологічного афекту, це ще не свідчить про відсутність інших проявів стану сильного душевного хвилювання, - Касаційний кримінальний суд.

  1. В Україні

Чи може роботодавець відмовити батькові у наданні відпустки при народженні дитини

23:20, 15 серпня 2023
У разі залучення працівника до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури роботодавець має право відмовити йому у наданні відпустки при народженні дитини у період дії воєнного стану.
Чи може роботодавець відмовити батькові у наданні відпустки при народженні дитини

Державна служба з питань праці роз’яснила, чи можна відмовити батькові у наданні відпустки при народженні дитини.

Відповідно до статті 191 Закону України «Про відпустки» одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів) надається не пізніше трьох місяців з дня народження дитини таким працівникам:

  • чоловіку, дружина якого народила дитину;
  • батьку дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки;
  • бабі або діду, або іншому повнолітньому родичу дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір’ю (одиноким батьком).

Відпустка при народженні дитини надається лише одній з осіб, зазначених у частині першій цієї статті.

Механізм та умови надання одноразової оплачуваної відпустки при народженні дитини визначаються Порядком надання відпустки при народженні дитини, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 № 693 (далі – Порядок).

Відповідно до Порядку відпустка надається одноразово тривалістю, що визначається працівником у письмовій заяві про її надання (але не більш як 14 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів), не пізніше ніж протягом трьох місяців з дня народження дитини. Ця відпустка повинна бути використана працівником не пізніше 104-го дня з дня народження дитини.

Відпустка не підлягає грошовій компенсації та поділу на частини. Крім цього, Порядком визначена можливість працівника, який протягом трьох місяців з дня народження дитини звільнився та працевлаштувався на інше підприємство (в установу, організацію) чи до фізичної особи, яка використовує найману працю, скористатися правом на зазначену відпустку, додавши до заяви про надання відпустки  довідку про її невикористання на попередньому місці роботи.

Однак відповідно до частини 2 статті 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»   у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівникові у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

Таким чином, у разі залучення працівника до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури роботодавець має право відмовити йому у наданні відпустки при народженні диттни у період дії воєнного стану.

Після закінчення 104-денного періоду з дня народження дитини працівник втрачає право на отримання такого виду відпустки і таку відпустку не може бути перенесено на період після закінчення дії воєнного стану.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео