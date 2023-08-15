Проставлення апостиля на документах: про які зміни варто знати

Ні оригінали, ні нотаріальні копії документів, виданих установами колишніх союзних республік у складі СРСР не можуть бути прийняті для проставлення апостиля на території України.

Протягом 2023 року відбулися деякі суттєві зміни щодо впорядкування відносин з проставлення апостиля, про які повідомляє Міністерство юстиції України.

Так, починаючи з 23 березня 2023 року ні оригінали, ні нотаріальні копії документів, виданих установами колишніх союзних республік у складі СРСР не можуть бути прийняті для проставлення апостиля на території України.

Проте апостиль може бути проставлено на копії (фотокопії) цих документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану, або на засвідчених в установленому порядку на території України копії (фотокопії) таких документів з перекладом за умови обов’язкової попередньої легалізації оригіналу цих документів.

Тобто, якщо у вас свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану (про народження, шлюб, розірвання шлюбу, смерть тощо) видано органами України у радянські часи, тоді ви можете проставити на цьому документі апостиль виключно після того як отримаєте свідоцтво повторно у будь-якому відділі державної реєстрації актів цивільного стану на підконтрольній території України.

Якщо ж ваше свідоцтво видано органами колишніх союзних республік у складі СРСР, окрім УРСР, то у такому випадку проставлення апостиля здійснюється уповноваженими органами цих держав.

Заразом, 22 липня 2023 року набрав чинності наказ Міністерства юстиції України від 27.06.2023 №2382/5 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів щодо впорядкування відносин з проставлення апостиля».

Однією з ключових змін є те, що повноваження з проставлення апостиля на архівних документах, виданих архівною установою, надані Міністерству юстиції України, а подача документів здійснюватиметься безпосередньо через Державну архівну службу України.

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