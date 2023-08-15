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  1. В Украине

Проставление апостиля на документах: о каких изменениях следует знать

23:41, 15 августа 2023
Ни оригиналы, ни нотариальные копии документов, выданных учреждениями бывших союзных республик в составе СССР, не могут быть приняты для проставления апостиля на территории Украины.
Проставление апостиля на документах: о каких изменениях следует знать

В течение 2023 г. произошли некоторые существенные изменения относительно упорядочения отношений по проставлению апостиля, о которых сообщает Министерство юстиции Украины.

Так, начиная с 23 марта 2023 г. ни оригиналы, ни нотариальные копии документов, выданных учреждениями бывших союзных республик в составе СССР не могут быть приняты для проставления апостиля на территории Украины

Однако апостиль может быть проставлен на копии (фотокопии) этих документов, выданных органами государственной регистрации актов гражданского состояния, или на заверенных в установленном порядке на территории Украины копии (фотокопии) таких документов с переводом при обязательной предварительной легализации оригинала этих документов.

То есть, если у вас свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния (о рождении, браке, расторжении брака, смерти и т.п.) выдано органами Украины в советские времена, тогда вы можете проставить на этом документе апостиль исключительно после того, как получите свидетельство повторно в любом отдела государственной регистрации актов гражданского состояния на подконтрольной территории Украины.

Если ваше свидетельство выдано органами бывших союзных республик в составе СССР, кроме УССР, то в таком случае проставление апостиля осуществляется уполномоченными органами этих государств.

Вместе с тем, 22 июля 2023 года вступил в силу приказ Министерства юстиции Украины от 27.06.2023 №2382/5 «Об утверждении Изменений в некоторые нормативно-правовые акты по упорядочению отношений по проставлению апостиля».

Одним из ключевых изменений является то, что полномочия по проставлению апостиля на архивных документах, выданных архивным учреждением, предоставлены Министерству юстиции Украины, а подача документов будет осуществляться непосредственно через Государственную архивную службу Украины.

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