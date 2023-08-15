В Черкасской области задержали работницу ТЦК, которая обещала военнообязанному помочь уклониться от призыва и уехать за границу

По данным следствия, она получила 6200 долларов за влияние на решение вопроса о признании военнообязанного непригодным к службе.

Фото: Офис Генпрокурора

В Черкасской области разоблачена сотрудница военкомата, которая за деньги помогала военнообязанному уклониться от призыва и уехать за границу. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемая получила 6 200 долларов неправомерной выгоды за влияние на решение вопроса о признании военнообязанного непригодным к военной службе. Также она обещала ему исключение из военного учета с целью уклонения от призыва во время мобилизации и беспрепятственного пересечения государственной границы Украины.

Ее задержали при получении взятки. Сотруднице Уманского РТЦК и СП сообщили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды и содействия организации незаконной переправки лиц через границу.

Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Ранее мы писали, что ГБР сообщило о подозрении военному из Полтавщины, который жестоко избил своего подчиненного.

Также военкома из Донецкой области, который начислял сотни тысяч тем, кто не был на фронте, арестовали с альтернативой залога в 3 млн.

Кроме того, прокуроры проверяют обстоятельства мобилизации и смерти жителя Одесской области, скончавшегося по прибытии в воинскую часть.

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