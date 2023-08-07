Мобилизированный из Одесской области погиб от нападения эпилепсии по прибытии в часть: прокуратура расследует обстоятельства происшествия

В ходе досудебного расследования следователи проверяют законность призыва его на военную службу.

Прокуроры проверяют обстоятельства мобилизации и смерти жителя пгт. Ширяево Одесской области, скончавшегося по прибытии в воинскую часть. Об этом сообщает специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

«Прокурорами осуществляется надзор в виде процессуального руководства в ряде уголовных производств по факту смерти жителя пгт. Ширяево Одесской области, который был призван по мобилизации с недостатками здоровья.

В частности, после выполнения неотложных следственных действий, начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации по ч. 1 ст. 115 УК Украины, по факту смерти 01.08.2023 в 22 час. военнослужащего одной из воинских частей Николаевской области, во время которого устанавливаются фактические причины смерти последнего в день прибытия в расположение воинской части», — говорится в сообщении.

Также прокуратурой начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 425 УК Украины о возможном небрежном отношении к военной службе должностных лиц Березовского ТЦК и СП Одесской области.

В ходе досудебного расследования следователи проверяют законность призыва на военную службу гражданина с учетом состояния его здоровья.

«Кроме того, Николаевской специализированной прокуратурой в сфере обороны Южного региона начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 425 УК Украины о возможном небрежном отношении к военной службе должностных лиц медицинской службы одной из воинских частей Николаевщины», — говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования следователи проверяют своевременность предоставления военнослужащему квалифицированной неотложной медицинской помощи после приступа эпилепсии.

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