Мобілізований з Одещини помер від нападу епілепсії після прибуття до частини: прокуратура розслідує обставини події

Під час досудового розслідування слідчі перевіряють законність призову його на військову службу.

Прокурори перевіряють обставини мобілізації та смерті мешканця смт. Ширяєво Одеської області, який помер після прибуття у військову частину. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

«Прокурорами здійснюється нагляд у вигляді процесуального керівництва у низці кримінальних проваджень за фактом смерті мешканця смт. Ширяєво Одеської області, який був призваний по мобілізації з вадами здоров’я.

Зокрема, після виконання невідкладних слідчих дій, розпочато кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 КК України, за фактом смерті 01.08.2023 о 22 год. військовослужбовця однієї з військових частин Миколаївщини, під час якого встановлюються фактичні причини смерті останнього в день прибуття у розташування військової частини», — йдеться у повідомленні.

Також, прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України щодо можливого недбалого ставлення до військової служби службових осіб Березівського ТЦК та СП Одеської області.

Під час досудового розслідування слідчі перевіряють законність призову на військову службу громадянина з урахуванням стану його здоров’я.

«Крім того, Миколаївською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України щодо можливого недбалого ставлення до військової служби службових осіб медичної служби однієї з військових частин Миколаївщини», — йдеться у повідомленні.

Під час досудового розслідування слідчі перевіряють своєчасність надання військовослужбовцю кваліфікованої невідкладної медичної допомоги після приступу епілепсії.

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