У Туреччині пролунав вибух під час завантаження судна із зерном, відео

За попередніми даними вибух стався в елеваторі.

Фото: AksanSertac/Twitter

У місті Деріндже у Туреччині пролунав вибух у районі порту, попередньо – в елеваторі. Це сталося під час завантаження судна із зерном, повідомляє CNN Turk.

У ЗМІ публікують відео вибуху. Як видно, клуби диму помітні з різних точок міста. Наразі відомо про чотирьох поранених, але кількість може зрости.

Нагадаємо, що у ніч проти 2 серпня російські окупаційні війська атакували портову та промислову інфраструктуру на півдні Одеської області.

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