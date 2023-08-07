В Турции прогремел взрыв при загрузке судна с зерном, видео

По предварительным данным, взрыв произошел в элеваторе.

Фото: AksanSertac/Twitter

В городе Дериндже в Турции раздался взрыв в районе порта, предварительно – в элеваторе. Это произошло во время загрузки судна с зерном, сообщает CNN Turk.

В СМИ публикуют видео взрыва. Как видно, клубы дыма заметны с разных точек города. На данный момент известно о четырех раненых, но их количество может возрасти.

Напомним, что в ночь на 2 августа российские оккупационные войска атаковали портовую и промышленную инфраструктуру на юге Одесской области.

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